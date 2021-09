Serra, adempimenti per il dissesto e gestione associata dei servizi sociali: il Consiglio comunale torna a riunirsi

Dopo le polemiche dell’ultima seduta, si torna in aula. Il sindaco Alfredo Barillari ha infatti convocato il Consiglio comunale per lunedì alle 15.30 per discutere di importanti adempimenti: due sono legati al dissesto finanziario e riguardano il Titolo I di Bilancio e la conferma della tassa sui rifiuti; un altro concerne la gestione associata dei servizi sociali. In quest’ultimo caso, che peraltro costituisce un rilevante strumento per l’attuazione dell’approvando Piano di Zona, si dà finalmente veste formale al sistema dei servizi sociali d’ambito declinando l’articolazione della governance ed i rapporti e l’interconnessione fra i diversi livelli di governo e gestione. Il relativo schema di Convenzione, già approvato dall’Assemblea dei sindaci, deve avere il disco verde dei Consigli comunali dei diversi centri facenti parte dell’Ambito territoriale di Serra San Bruno.