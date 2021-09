Nardodipace, Demasi chiede un incontro alla Bernardi: “Medico di base garantito solo per 90 minuti in alcuni giorni, la situazione è insostenibile”

Un incontro urgente è stato chiesto dal sindaco Antonio Demasi alla commissaria dell’Asp di Vibo Valentia Maria Bernardi per discutere della “situazione relativa all’assistenza sanitaria di base nel comune di Nardodipace, con particolare riferimento al capoluogo” che è divenuta “insostenibile” e “merita particolare attenzione, sotto tutti i punti di vista, da parte delle Autorità preposte alla vigilanza e alla corretta erogazione dei servizi, come più volte e in forma diversa, in passato, è stato denunciato”.

In particolare, il primo cittadino spiega che “il medico di famiglia garantisce solo le ore ambulatoriali senza reperibilità” e si arriva alla “circostanza paradossale per cui in alcuni giorni è operativo solo per 90 minuti”. “Di fatto – spiega Demasi – i pazienti non possono scegliere altri medici in quanto operanti in altri attivi su altri comuni. Questo è stato ripetutamente segnalato anche al Distretto sanitario che, purtroppo, ha dimostrato chiusura verso i problemi del territorio”.

Dunque, Demasi punta a risolvere una questione che è motivo di “seri disagi per la comunità” e che “non è sopportabile”.