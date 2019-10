Serra, domani l’inaugurazione della fontana di via San Brunone e l’immissione nella rete idrica dell’acqua di località “Scorciatina”: possibili disagi in mattinata

Domani mattina alle ore 11 sarà inaugurata la nuova fontana pubblica sita in via San Brunone e, a margine, si svolgerà una conferenza stampa per spiegare nel dettaglio i lavori svolti relativamente al serbatoio di località “Castagnari” ed i lavori eseguiti per la nuova immissione nella rete idrica dell’acqua proveniente dal serbatoio di località “Scorciatina”.

Il sindaco Luigi Tassone precisa inoltre che, per effetto dei lavori di immissione nella rete idrica comunale dell’acqua proveniente dal serbatoio Scorciatina, potrebbero verificarsi, a partire dalle ore 8.30, disagi nell’erogazione dell’acqua potabile nel quartiere “Terravecchia”, con particolare attenzione alle abitazioni ricadenti nel centro storico.