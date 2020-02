Piscina di Serra, l’Amministrazione comunale: “Riavvio attività conferma la nostra serietà, smentiti i detrattori che strumentalizzano tutto”

“Esprimiamo soddisfazione per il riavvio delle attività della piscina di Serra San Bruno, dopo l’interruzione dovuta all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria necessari per il corretto funzionamento dell’impianto e ribadiamo l’importanza di questa struttura per la vita sportiva e sociale della nostra comunità”.

L’Amministrazione comunale di Serra San Bruno sottolinea la “valenza del risultato” raggiunto “grazie alla collaborazione con la Sporting Club Calabria” e conferma “l’impegno per la diffusione dei più sani valori sportivi e per l’affermazione di quelle attività che comportano benefici per la salute e sotto il punto di vista dell’aggregazione sociale”. “Abbiamo lavorato con serietà – affermano gli amministratori – avendo sempre a mente l’interesse collettivo. Purtroppo, in questa come in altre occasioni, abbiamo dovuto fare i conti con chi, per meri interessi politici di parte, non esita a screditare il nostro operato non considerando il danno in termini di immagine che viene arrecato alla nostra città. Mentre i soliti detrattori pensano a strumentalizzare ogni situazione – concludono – noi continuiamo ad operare per il bene del territorio”.