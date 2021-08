Elezioni regionali, Toti in Calabria: tappe anche a Serra San Bruno, Tropea, Pizzo e Vibo

A neanche due mesi dalla prima visita, tornerà domani in Calabria il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti, per dare sostegno al candidato alla presidenza della Regione del centrodestra unito, Roberto Occhiuto. Un tour di due giorni che vedrà il Presidente Toti visitare le città di Rende, Cosenza, Serra San Bruno, Tropea, Pizzo Calabro e Vibo Valentia.

“La Calabria – spiega Toti -è una terra speciale che con un presidente come Occhiuto può solo crescere e potenziare le sue qualità. C’è bisogno di una svolta, di un passo in avanti, ce lo chiedono i calabresi e noi rispondiamo nel migliore dei modi. Per governare una Regione come la Calabria, in molte cose simile alla mia Liguria, è necessario avere una visione seria e un programma concreto per intervenire lì dove c’è stata per troppo tempo mala gestione e confusione. Penso per esempio alla sanità, al turismo, al settore marittimo, ai trasporti, alla logistica, alle imprese e al settore agricolo. Questa Regione – conclude – ha la possibilità di rinascere ed essere ancora più attrattiva. Come dice il nostro slogan: ‘se cresce la Calabria, cresce anche l’Italia’. Io ci credo”.

Ecco le tappe del tour:

VENERDÌ 27 AGOSTO

– RENDE, ore 15.15: visita all’impianto di depurazione di Coda di Volpe con il presidente del Consorzio di Valle Crati Maximiliano Granata

– COSENZA, Hotel Royal

ore 16.30: punto stampa

-SERRA SAN BRUNO, Sala Zanzibar via Matteotti, ore 19.30: incontro pubblico con i giovani del territorio

SABATO 28 AGOSTO

– PIZZO CALABRO, ore 12: gazebo in piazza della Repubblica

-VIBO VALENTIA, Il Melarancio via Pablo Neruda, ore 14.30: incontro con i candidati del collegio centrale