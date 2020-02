Serra. Ripartono le attività della piscina, la Sporting Club ringrazia l’Amministrazione comunale: “Continua il percorso intrapreso”

La Sporting Club Calabria comunica che “da lunedì 24 febbraio riprenderà tutta l’attività natatoria”. Le iscrizioni ai corsi “potranno essere effettuate da martedì 18 febbraio presso la segreteria ubicata all’interno dell’impianto natatorio dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19”.



La Sporting Club si scusa per “il disagio creato per il ritardo della riapertura della piscina dovuto all’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria indispensabili per un corretto funzionamento dell’impianto” e ringrazia, in particolar modo “tutto il settore agonistico e tutti i tesserati che ci hanno sempre sostenuto”.

La Sporting Club ribadisce “l’intenzione di continuare nel percorso intrapreso di crescita di tutto il movimento natatorio” e ringrazia “per la disponibilità, l’attenzione e l’interesse mostrato per la risoluzione delle problematiche emerse il sindaco Luigi Tassone, l’Amministrazione comunale di Serra San Bruno e i dipendenti della stessa che, in collaborazione con la nostra società, si sono adoperati per ridurre al minimo possibile il disagio per i tesserati”. Si riparte quindi, “con maggior slancio ed entusiasmo per continuare il percorso intrapreso circa 5 anni fa e che tante soddisfazioni ha regalato a Serra e a tutto il suo comprensorio”.