Libertas, tutto pronto per gli “Esami di graduazione – Dan Karate” a Serra San Bruno

È tutto pronto per gli “Esami di graduazione – Dan Karate” che avranno luogo domani a Serra San Bruno alle 16 (raduno alle 15) presso i locali della New Gymnasium. All’evento prenderanno parte aspiranti provenienti dalle diverse regioni italiane che saranno valutati da una Commissione composta dai maestri Raffaele Andreozzi (coadiuvato nelle attività da Giuseppe Brugaletta e Nicola Tosto), Bruno Palombi Russo, Angelo Sulfaro, Sebastiano Messina e Renato Facciolo. I dettagli dell’appuntamento sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa in cui l’assessore comunale allo Sport Salvatore Zaffino ha ribadito “il sostegno a chi porta avanti i più sani valori sportivi” ed il presidente provinciale Libertas Giuseppe Dominelli ha rilevato l’impatto di questo tipo manifestazioni sul turismo sportivo precisando che le carenze di strutture rappresentano un problema che va affrontato dai livelli superiori della politica.

Il maestro Andreozzi si è soffermato sull’importanza della collaborazione tra Istituzioni e associazioni sportive rimarcando che la pratica sportiva comporta “un equilibrio psico-fisico” e insistendo sui concetti di “regole” e “disciplina”, la cui affermazione conduce ad un “successo culturale”. Quanto all’atteso avvenimento sportivo, ha puntualizzato che “sceglieremo in maniera meticolosa il campione nazionale della Libertas portandolo poi a confrontarsi con atleti internazionali” aggiungendo che “puntiamo alla diffusione del karate in modo uniforme in tutta Italia”.

Dopo aver ringraziato l’Amministrazione comunale per il patrocinio concesso e la “New Gymnasium” per la disponibilità dei locali, il dirigente nazionale Libertas Francesco De Caria ha messo in evidenza che l’Ente che rappresenta è quello che “è cresciuto di più nel 2022” e che tale trend sarà confermato nel 2023. La Libertas è pertanto “un Ente dinamico e attento alle esigenze degli organismi sportivi” e gli Esami di graduazione sono “l’ennesimo tassello del percorso di crescita inerente la disciplina sportiva del karate”.