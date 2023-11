FOTONOTIZIA / Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’associazione “Femmina” fa illuminare di rosso la Chiesa Matrice di Serra San Bruno

L’associazione “Femmina” ha fatto illuminare la Chiesa Matrice di Serra San Bruno per dire “No” a alla violenza contro le donne.

“Se nascerai uomo io sarò contenta lo stesso. E forse di più perché‚ ti saranno risparmiate tante umiliazioni, tante servitù, tanti abusi.

Se nascerai uomo non dovrai temere d’essere violentato nel buio di una strada. Non dovrai servirti di un bel viso per essere accettato al primo sguardo, di un bel corpo per nascondere la tua intelligenza. Non subirai giudizi malvagi quando dormirai con chi ti piace, non ti sentirai dire che il peccato nacque il giorno in cui cogliesti una mela.

Naturalmente ti toccheranno altre schiavitù, altre ingiustizie: neanche per un uomo la vita é facile, sai. Poiché‚ avrai muscoli più saldi, ti chiederanno di portare fardelli più pesanti, ti imporranno arbitrarie responsabilità.

Ti ordineranno di uccidere o essere ucciso alla guerra. Eppure spero che sarai un uomo come io l’ho sempre sognato: dolce coi deboli, feroce coi prepotenti, generoso con chi ti vuol bene, spietato con chi ti comanda”.

Da “Lettera a un bambino mai nato” di Oriana Fallaci