Il serrese Leonardo Pisani è campione nazionale Libertas di corsa in montagna della categoria Seniores

Si è svolta ieri pomeriggio la gara di Campionato nazionale Libertas di corsa in montagna “Caduti di Monte Covello”, presso Girifalco, di 16km, di cui 8 in salita e 8 in discesa ripidissima. Qui l’atleta Leonardo Pisani, 24enne di Serra San Bruno, ha conseguito il primo posto della categoria Seniores, diventando così campione nazionale di quest’ultima, classificandosi inoltre 6° assoluto.

Il giovane atleta aveva già partecipato a diverse gare podistiche regionali e nazionali piazzandosi sempre in buone posizioni.

Al momento fa parte della società “Atletica Libertas Lamezia“ ed è seguito dall’allenatore Gregorio Sesto.

Si prospettano nuovi successi in gare future, regionali e nazionali, per le quali l’atleta si sta già preparando.