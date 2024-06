Centro regionale Sportivo Libertas Calabria, ecco i primi provvedimenti adottati

Con le elezioni per il rinnovo del Centro regionale Sportivo Libertas Calabria ormai alle spalle, la squadra del neo eletto presidente Gregorio De Caria si è subito riunita per iniziare a dare un nuovo slancio di innovazione e ripartenza alla sezione territoriale dell’ente sportivo. Porta la data di sabato 1° giugno il primo Consiglio del Centro regionale che si è svolto presso la sede di Confagricoltura a Lamezia Terme con i lavori che hanno preso il via con le comunicazioni del presidente ai presenti su quello che è stata finora la gestione dell’ente e su quanto si dovrà e vorrà lavorare nel prossimo quadriennio, nell’ottica di un’organizzazione generale mirata alla crescita e alla rappresentanza su tutto il territorio per il tramite di momenti sportivi e formativi.

A seguire la discussione si è posta sulla necessità di nominare un segretario al fine di dare una migliore organizzazione amministrativa. La scelta, fatte le dovute osservazioni, è ricaduta su Francesco De Caria, data anche la sua esperienza comprovata nel settore.

Alla nomina del segretario è seguita quella del vicepresidente da effettuare, secondo regolamento organico, alla prima seduta di consiglio. All’unanimità, la volontà dei presenti ha portato il nome di Felice Di Maio.

In Giunta invece andranno a ricoprire il ruolo Giulio Caputo e Francesco Scagliola, con quest’ultimo – vecchia conoscenza dello sport regionale – nominato direttore generale e delegato ai rapporti con le istituzioni politiche e sportive della Regione Calabria.

Per fini organizzativi la sede legale del Centro regionale verrà spostata dall’attuale, sita presso la sede CONI di Catanzaro, a Serra San Bruno, con la Visa Sport Academy di Marcellinara che ha messo a disposizione i propri uffici per ospitare una sede operativa.

Il Consiglio inoltre, ha manifestato la volontà di innalzare il numero dei componenti del Consiglio regionale al fine di dare maggior rappresentanza al territorio, autorizzando il presidente a porre in essere tutte le misure inerenti tale adempimento.