Bim Bum Basket Rende corre ai ripari: torna Emanuele Lucadamo. Domenica sfida alla Dinamo Brindisi

La Bim Bum Basket Rende reagisce con tempestività all’infortunio di Matteo Tarozzi, che priva coach e compagni di un tassello importante nella fase cruciale del campionato.
Per colmare il vuoto nel roster, la società ha richiamato a casa un volto noto: Emanuele Lucadamo, classe 2005, proveniente da Canosa.
Lucadamo aveva già vestito la maglia rendese nella scorsa stagione, lasciando un’ottima impressione per energia, duttilità e capacità di inserirsi rapidamente nei meccanismi di squadra. Il suo tesseramento è stato completato in tempo record, consentendogli di essere disponibile già da oggi per gli allenamenti e per la prossima gara ufficiale. Il ritorno della giovane ala forte rappresenta una boccata d’ossigeno per la compagine biancorossa, che si prepara a un nuovo, delicato appuntamento casalingo.
7ª giornata di ritorno – Serie B Interregionale
Domenica 1 marzo – Ore 18:00
Bim Bum Basket Rende vs Dinamo Basket Brindisi
Dopo settimane intense e un campionato sempre più combattuto, il Palaquattromiglia torna ad accendersi. La sfida contro la Dinamo Brindisi è uno snodo importante per la classifica e per il morale del gruppo, che vuole sfruttare il fattore campo e il calore del pubblico rendese.
🎟️ Informazioni per il pubblico
- Biglietto d’ingresso: 5 euro a persona
- Ingresso gratuito per tutti i bambini
- Disponibile l’Abbonamento Family, pensato per sostenere la squadra e vivere insieme la passione del basket.