Bim Bum Basket Rende corre ai ripari: torna Emanuele Lucadamo. Domenica sfida alla Dinamo Brindisi

La Bim Bum Basket Rende reagisce con tempestività all’infortunio di Matteo Tarozzi, che priva coach e compagni di un tassello importante nella fase cruciale del campionato.

Per colmare il vuoto nel roster, la società ha richiamato a casa un volto noto: Emanuele Lucadamo, classe 2005, proveniente da Canosa.

Lucadamo aveva già vestito la maglia rendese nella scorsa stagione, lasciando un’ottima impressione per energia, duttilità e capacità di inserirsi rapidamente nei meccanismi di squadra. Il suo tesseramento è stato completato in tempo record, consentendogli di essere disponibile già da oggi per gli allenamenti e per la prossima gara ufficiale. Il ritorno della giovane ala forte rappresenta una boccata d’ossigeno per la compagine biancorossa, che si prepara a un nuovo, delicato appuntamento casalingo.

7ª giornata di ritorno – Serie B Interregionale

Domenica 1 marzo – Ore 18:00

Bim Bum Basket Rende vs Dinamo Basket Brindisi

Dopo settimane intense e un campionato sempre più combattuto, il Palaquattromiglia torna ad accendersi. La sfida contro la Dinamo Brindisi è uno snodo importante per la classifica e per il morale del gruppo, che vuole sfruttare il fattore campo e il calore del pubblico rendese.

🎟️ Informazioni per il pubblico