Bim Bum Basket Rende supera il Basket School Messina: al PalaCosentia finisce 94-83

Una prestazione solida, intensa e per lunghi tratti dominante ha permesso alla Bim Bum Basket Rende di imporsi sul Basket School Messina con il punteggio di 94-83 nel match disputato al Palazzetto Comunale di Cosenza. La squadra rendese ha brillato soprattutto nel tiro dalla lunga distanza, chiudendo con 10 triple realizzate contro le sole 3 degli ospiti, un dato che ha inciso profondamente sull’andamento della gara. Nonostante i quattro cambi di leadership e tre momenti di parità, il vantaggio massimo di 23 punti testimonia il controllo esercitato dai padroni di casa per gran parte dell’incontro.

La partita

L’avvio è stato subito intenso: Rende ha preso il comando nel primo quarto con un convincente 27-19, trascinata da un ispirato Matteo Cagnacci, autore di 8 punti nei primi minuti. Nel secondo periodo i locali hanno ulteriormente allungato, andando all’intervallo lungo sul 51-33 grazie a una difesa attenta e a un attacco fluido.

Al rientro dagli spogliatoi Messina ha provato a rientrare in partita, trovando in Riccardo Pio Vinciguerra il principale terminale offensivo: i suoi 12 punti nel terzo quarto hanno ridotto il margine fino al 68-55.

L’ultimo periodo ha regalato le emozioni più forti. Gli ospiti sono riusciti a portarsi fino al -3, riaprendo completamente la sfida. Ma proprio nel momento più delicato, Rende ha piazzato un parziale di 12-2 che ha spento ogni tentativo di rimonta. Decisivi i canestri di Simone Cavalieri e Dario Boccasavia, protagonisti nel finale e fondamentali per blindare il successo.

Le parole di coach Pierpaolo Carbone

A fine gara, coach Pierpaolo Carbone ha espresso grande soddisfazione per la prova dei suoi: «È stata una partita dominata dal primo all’ultimo minuto. Quando siamo arrivati anche a +20 tra la fine del terzo e l’inizio del quarto quarto era prevedibile che Messina provasse a rientrare, perché non potevamo mantenere un’intensità altissima per tutta la gara. Devo fare i complimenti a tutti i ragazzi: sono stati davvero bravi. Li ho coinvolti fin dal primo quarto, facendo giocare tutti e dieci gli effettivi e dando fiducia all’intero gruppo. Abbiamo sofferto un po’ nella seconda parte per i falli, la partita si era complicata, ma poi sono arrivate le conclusioni positive di Boccasavia, Cavalieri e degli altri. Una buona prestazione collettiva. Ora guardiamo avanti: il campionato è duro, ma dobbiamo continuare a crederci».

Tabellino

Rende 94

Messina School 83

Rende: Gagliardi ne, Usai, Diakhate 10, Cavalieri 20, Cerchiaro ne, Tarozzi, Dovera 14, Boccasavia 19, Cagnacci 15, Schifeo 6, Yeyap 10. ALl. Carbone

Messina School: LO Iacono, Marinelli 10, Vinciguerra 32, Iannicelli 6, Chakir 18, Cangemi ne, Warden 10, Contaldo, Busco 4, Serraino,Sakovic 2. All. Sidoti

Arbitri: Laveneziana e Rodi di Brindisi

Note: parziali 27-29; 24-14; 17-22; 26-28