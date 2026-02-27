Smile Cosenza Pallanuoto, da stasera il ritorno in Europa: in Grecia l’unica squadra calabrese nelle coppe internazionali

La Smile Cosenza Pallanuoto torna da stasera a giocare in Europa, portando con sé un orgoglio in più: è l’unica squadra calabrese impegnata nelle competizioni internazionali. Un traguardo che la società bruzia vive con grande soddisfazione, consapevole del valore sportivo e simbolico di questa partecipazione alla Conference Cup.



Le rossoblù affronteranno il Girone B in Grecia, dove le attendono due avversarie di altissimo livello del panorama ellenico: Panionios GSS, storica formazione ateniese ed AC PAOK, una delle realtà più solide e competitive della pallanuoto greca.

Per la Smile sarà una fase intensa, fatta di concentrazione, carattere e determinazione, con l’obiettivo di continuare a scrivere un percorso europeo che sta già rappresentando un motivo di orgoglio per tutto il movimento pallanuotistico calabrese.

Due sfide ravvicinate che metteranno alla prova la tenuta fisica e mentale del gruppo, chiamato a confrontarsi con realtà abituate ai ritmi e alle pressioni delle coppe europee.

La partecipazione alla Conference Cup rappresenta per la Smile non solo un risultato sportivo, ma anche un riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni. Essere l’unica squadra calabrese a competere in Europa è un segnale forte della crescita del club e della qualità del progetto tecnico e societario.

La società parla di un’avventura che vuole condividere con tutta la città, invitando tifosi e appassionati a seguire ogni partita, ogni emozione e ogni dietro le quinte. La dirigenza non nasconde l’emozione per questo nuovo capitolo internazionale. In una dichiarazione ufficiale, la società afferma: «Essere l’unica squadra calabrese a disputare una competizione europea è motivo di grande orgoglio. È il risultato di anni di lavoro, sacrifici e crescita costante. Le nostre ragazze rappresentano Cosenza e la Calabria con serietà, passione e professionalità. Affrontiamo questa fase europea con entusiasmo e con la consapevolezza di poter competere ad alti livelli. Vogliamo condividere questa avventura con tutta la città e con i nostri tifosi, che sono parte fondamentale del nostro percorso.»

Il calendario delle gare