Basket. Rende, occasione sfumata in casa: passa Castellaneta 81-91

La Bim Bum Basket Rende non riesce a invertire la rotta e cede il passo alla Valentino Castellaneta, che espugna il Polifunzionale con il punteggio di 81-91.

Una sconfitta che pesa più sul morale che sulla classifica, rimasta sostanzialmente invariata: Mola resta all’ultimo posto, Bari mantiene due punti di vantaggio, e per i biancorossi la corsa salvezza resta ancora apertissima. Nonostante una prova complessivamente positiva, i ragazzi di coach Pierpaolo Carbone non sono mai riusciti a imporre il proprio gioco né a prendere pieno possesso del match. L’assenza di Diakhate — mai entrato sul parquet — si è fatta sentire soprattutto nelle rotazioni e nella fisicità sotto canestro. A tenere in piedi la Bim Bum ci hanno pensato Cavalieri e Yeyap, protagonisti di una serata offensiva di altissimo livello: insieme hanno firmato più della metà del bottino totale dei rendesi. Un contributo importante, ma non sufficiente per arginare la maggiore continuità dei pugliesi. Il match ha vissuto una prima parte equilibrata: meglio gli ospiti nel primo quarto (20-26), più incisivi i padroni di casa nel secondo (21-17). All’intervallo lungo Rende è avanti 43-41, dando la sensazione di poter finalmente mettere le mani sulla partita. Nella ripresa, però, la gara scorre sui binari della sostanziale parità fino a quando Castellaneta riesce a costruire e gestire un piccolo ma decisivo margine. Il terzo periodo (19-23) e l’ultimo quarto (21-25) premiano i pugliesi, più lucidi nei momenti chiave e capaci di mantenere il vantaggio fino alla sirena finale.

Rende non sfrutta il turno casalingo, ma la situazione in graduatoria non cambia. Restano quattro gare alla fine della regular season: l’obiettivo minimo è difendere la penultima posizione e poi giocarsi tutto ai play-out per evitare la retrocessione. La squadra ha mostrato carattere e buone individualità, anche se poca disponibilità di cambi per coach Carbone. Ora serve trasformare le prestazioni in punti. La lotta salvezza entra nella fase decisiva e ogni dettaglio può fare la differenza.

Tabellino

Rende 81

Castellaneta 91

Rende: Gagliardi ne, Usai 7, Diakhate ne , Cavalieri 27, Lucadamo 2, Boccasavia 10, Cagnacci 11, Schifeo, Logozzo ne, Yeyap 24. All. Carbone

Castellaneta: Lazaro Diaz 20, Ojo 17, Lopez 12, Spina 10, Buo 6, D’Apice 6, Casarola, Tamulis 4, Buono ne, Contini 16. All. Luisi

Arbitri: Beccore e D’Amore di Messina

Note: parziali 20-26; 21-17; 19-23; 21-25