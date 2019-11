Bambini picchiati, maestre arrestate: la posizione del Garante per l’Infanzia

“Percosse indicibili e documentate non bastano a portare in carcere i responsabili.



È troppo leggera la mano dello Stato, che concede il lusso degli arresti domiciliari a gente che si macchia di reati gravissimi come inermi bambini piuttosto che chiuderli in carcere e dimenticare la chiave. Tra qualche giorno anche in Italia le istituzioni celebreranno la Giornata della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e faranno a gara per dire che l’Italia ha molte leggi a tutela dei minori, che è uno dei paesi più avanzati del mondo occidentale. Chissà se qualcuno avrà il coraggio di dire che l’Italia dovrebbe solo vergognarsi”.

Così commenta il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, in relazione all’arresto domiciliare di due maestre a Cosenza.