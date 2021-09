La Polizia di Stato chiude un bar abusivo e sequestra droga all’interno

Nel tarda serata di ieri, personale della Squadra Mobile e dell’U.P.G.S.P. Sezione Volanti, nell’ambito dei servizi di controllo del centro storico cittadino, è intervenuto in Corso Telesio a Cosenza, dove, mentre gli agenti si approssimavano ad effettuare una verifica nei riguardi di un esercizio commerciale del posto, hanno notato un giovane che, accortosi della presenza delle forze dell’ordine, repentinamente ha chiuso la saracinesca del bar e si è dato alla fuga sfruttando i vicoli tutt’intorno presenti.

Gli operatori, che hanno riconosciuto nella persona datasi alla fuga un cosentino di 48 anni pluripregiudicato, si sono attivati per eseguire un più approfondito accertamento all’interno dell’esercizio che è risultato privo di qualsivoglia licenza, nonché con la presenza di numerosi elettrodomestici, tra cui un registratore di cassa, da cui si è emerso che lo stesso era adibito alla vendita di bevande ed alcolici. Nelle adiacenze del bar, inoltre, sono stati controllati diversi soggetti pregiudicati.

Un ulteriore perquisizione, realizzata anche con l’ausilio dell’Unità cinofila della Questura di Vibo Valentia, ha portato al sequestro di diversi involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana per circa 100 grammi, oltre a due bilancini e danaro in contante. Il locale era anche abusivamente collegato alla rete Enel, motivo per il quale, secondo le determinazioni assunte dalla locale Procura della Repubblica, si è proceduto al sequestro del bar abusivo ed è stato deferito il 48enne per i reati di detenzione di droga ai fini di spaccio e per furto aggravato di energia elettrica.