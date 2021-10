Fratelli d’Italia primo partito a Cosenza, Ferro: “La credibilità della destra è cresciuta”

“Essere il primo partito alle Comunali nella città di Cosenza, con l’11,5 per cento, è per Fratelli d’Italia un risultato storico. Grazie al lavoro dei nostri dirigenti è stata costruita una lista forte e competitiva di uomini e donne che sapranno dare il loro contributo ad una amministrazione comunale capace di scrivere per Cosenza un futuro di sviluppo e di nuove opportunità”.

Così la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, secondo la quale “questo risultato straordinario è soprattutto il frutto del radicamento, della credibilità e dell’autorevolezza della comunità umana e politica della destra, che è cresciuta negli anni tra la gente, sviluppando idee e progettualità, ascoltando i cittadini e facendosi interprete dei bisogni della collettività. Una fiducia meritata e che verrà onorata. Faccio i complimenti ai nostri dirigenti – conclude – ringrazio tutti i candidati, ed invito tutti ad un ulteriore sforzo per sostenere Francesco Caruso al ballottaggio e dare un governo forte e capace alla città”.