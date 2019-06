Amministratori e cittadini puliscono Mongiana: “C’è un’aria nuova”

“C’è un’aria nuova a Mongiana”.

E’ quanto si legge in una nota trasmessa dalla locale Amministrazione Comunale. “Ne abbiamo avuto evidenza domenica, 2 giugno, ma già nei primi giorni della settimana – è scritto nel comunicato – si è visto qualcosa di nuovo. Amministratori e cittadini si sono dedicati volontariamente alla pulizia del paese, che versava in condizioni disastrose. Rifiuti ed erbacce che impattavano pesantemente sul decoro urbano del nostro piccolo borgo. Per la Festa della Repubblica, esponenti di maggioranza insieme a esponenti dell’opposizione e a tanti volontari hanno intrapreso un’azione di bonifica delle vie e delle piazze di Mongiana. Partendo da via Roma e continuando per il centro storico, la giornata intera è stata dedicata alla pulizia”. L’Amministrazione esprime grande soddisfazione e ringrazia la popolazione intervenuta: “Che sia solo l’inizio di un nuovo percorso di crescita e sviluppo per Mongiana ed i mongianesi”.