Sulla spiaggia di Bivona Legambiente e scuola “Don Bosco” insieme per “Spiagge Pulite”

*di Raffaella Cannatelli – Si è tenuta questa mattina sulla spiaggia di Bivona l’evento finale “Spiagge Pulite” promosso da Legambiente in sinergia con la Capitaneria di Porta della frazione marina del capoluogo vibonese, all’interno dell’iniziativa nazionale che si svolge oggi in tutta Italia.

Pronti a cimentarsi in una importante prova di educazione civica e ambientale gli alunni delle seconde e terze classi della scuola primaria “Don Bosco”. I piccoli, insieme alle loro docenti e alla preside Domenica Cacciatore, hanno così concluso un ciclo di incontri e manifestazioni che li hanno visti attivi protagonisti di due importanti progetti scolastici sulla salvaguardia dell’ambiente, nonché partecipanti della campagna “Plastic Free” promossa dalla Capitaneria di porto attraverso il suo referente, la Sottotenente di vascello Roberta D’Avolio, per sensibilizzare i bambini riguardo la sicurezza in mare e il corretto uso delle spiagge. Presenti anche i referenti provinciali di Legambiente, Antonella Pupo e Franco Saragó, e della società Dusty, responsabile della raccolta rifiuti su tutto il territorio cittadino vibonese, che ha prestato alla manifestazione un’isola ecologica.