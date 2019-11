Alberi caduti sulle strade nelle Serre: gli interventi della Protezione civile di Mongiana [FOTO]

Attivati dalla Sala operativi regionale della Protezione civile, le squadre dei volontari di Mongiana (con 9 volontari e 2 mezzi) stanno operando sin dalla notte per rimuovere alberi caduti sulla sede stradale. In particolare, ci sono state complesse azioni dietro il cimitero di Brognaturo e alle porte di Serra San Bruno (zona carbonai).

Le squadre sono in costante contatto con la Sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia e stanno lavorando in sinergia con la squadra del Distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Serra San Bruno. Una terza squadra resta reperibile, invece, per il cambio turno pomeriggio/notte in quanto le 2 squadre in attività sono operative dalle 16 di ieri.