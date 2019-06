Fratelli d’Italia gioisce per l’elezione di Limardo: “La figura giusta per risollevare le sorti di Vibo”

Il Circolo cittadino di Vibo Valentia, nella persona del suo Commissario Raffaele Anello, del vice Vincenzo Montagnese e dei suoi componenti tutti, nonché il componente l’Assemblea nazionale Pasquale La Gamba esprimono grande soddisfazione per l’elezione a sindaco di Vibo Valentia di Maria Limardo.

“Eravamo convinti sin dall’inizio, sin da quando è venuto fuori, a seguito di riunioni fiume, il suo nome, che la sua – sostengono i dirigenti di FdI – fosse la candidatura migliore, la figura giusta per risollevare le sorti della nostra città, piegata e surclassata da deficit strutturali, economici e sociali. La conferma l’abbiamo avuta durante questa campagna elettorale, dura, spigolosa e sul finire molto tesa. Ha saputo condurla con il piglio della condottiera fiera e decisa, ha saputo coalizzare intorno alla sua persona le diverse anime che componevano la coalizione”. Caro Sindaco, i nostri concittadini ti hanno affidato la loro città, nella consapevolezza che tu insieme alla tua squadra e ad un Consiglio comunale, certamente migliore del precedente, riusciate a riportare Vibo – auspicano i rappresentanti di Fratelli d’Italia – ad una situazione di normalità, a conquistare quella quotidianità che oramai manca da troppo tempo, per poi andare ad aggredire e risolvere quei problemi che rappresentano la zavorra che impedisce alla nostra città di risollevarsi e ritornare agli antichi fasti. Ad aiutarti in questa bella e difficile avventura sarà presente nell’Assise cittadina anche il gruppo di Fratelli d’Italia, il quale saprà certamente essere supporto fattivo e leale ( caratteristica questa che ci caratterizza da sempre) alla tua azione amministrativa.

“In bocca al lupo caro sindaco, forza e coraggio, schiena dritta – sono le parole conclusive di Anello, Montagnese e La Gamba – ed in alto i cuori”.