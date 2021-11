Serra, trovato in possesso di marijuana: denunciato un giovane

È stato trovato in possesso di circa 30 grammi di marijuana e, pertanto, è stato denunciato dai poliziotti del Commissariato di Serra San Bruno. Protagonista (in negativo) della vicenda è stato un 25enne di origini egiziane: secondo gli agenti, il giovane si stava dedicando allo spaccio di stupefacenti. Mentre stava passeggiando su Corso Umberto I, nel centro storico della città della Certosa, è stato identificato e poi sottoposto a perquisizione personale. I poliziotti hanno deciso di fare degli approfondimenti estendendo la perquisizione alla stanza da letto del centro di accoglienza in cui l’egiziano dimora ed hanno scoperto, nascosto in un termosifone, l’involucro in cellophane nel quale c’era la marijuana.