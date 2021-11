Roberto Occhiuto si dimette da deputato

Roberto Occhiuto si è dimesso da deputato. La scelta è dettata dalla volontà di svolgere “un altro ruolo, quello di presidente della Regione Calabria, per un atto di amore”. “Lo farò – ha affermato Occhiuto – arricchito dall’esperienza fatta in questi anni in Parlamento. È stato un onore far parte delle Istituzioni.

Il lavoro non manca, ma è davvero entusiasmante rappresentare la Calabria nei più importanti tavoli nazionali”.

Intanto, nella giornata di oggi Occhiuto ha partecipato alla Conferenza delle Regioni, alla Conferenza Unificata ed alla Conferenza Stato-Regioni con il ministro Mariastella Gelmini.