Serra, affidati i lavori di restauro del Monumento ai Caduti

I lavori di restauro e valorizzazione del Monumento ai Caduti sono stati affidati. A comunicarlo è il sindaco Alfredo Barillari che spiega che “con il parere favorevole della Sovrintendenza, nel centenario dell’inizio dei lavori del monumento, il ‘Fante Vittorioso’ sarà restaurato insieme al complesso monumentale che rende omaggio al sacrificio dei soldati della prima guerra mondiale”. In particolare, “sarà installato anche un cantiere didattico, grazie al quale si potrà scoprire la storia dell’opera tramite i documenti di archivio recuperati dal fango e dall’incuria in cui sono stati lasciati per anni”. L’iniziativa rientra nel programma amministrativo volto a “valorizzare l’identità serrese e la nostra storia comune resta un punto cardine di questa amministrazione”.

Il Monumento ai Caduti, sito nella centralissima Piazza Azaria, rappresenta un punto di riferimento storico per la comunità serrese ma da anni versa in condizioni pessime a cause delle colate di ruggine che ne stanno compromettendo l’immagine. Numerose sono state le richieste di intervento tese a migliorare la condizione di un luogo che custodisce la memoria di uomini valorosi e che incarna il concetto di attaccamento alla patria.