Incidente sulla Trasversale delle Serre: 6 feriti, fra cui un bambino

Sono rimaste ferite 6 persone in un incidente che ha avuto luogo, poco dopo le 18, sulla Trasversale delle Serre. Le condizioni più preoccupanti sono quelli di un bambino di 11 anni, per il quale è dovuto intervenire l’elisoccorso. Per gli altri, sono state necessarie le cure dei sanitari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato l’incendio scaturito dall’impatto e messo in sicurezza le vetture (una Peugeot 208 GTLine e una Volkswagen Golf) e l’area interessata, oltre ai Carabinieri ed al personale dell’Anas. Le operazioni hanno comportato disagi per il traffico.