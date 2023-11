Grave incidente a Vazzano, un 47enne muore schiacciato da una Jeep

È stato schiacciato dalla Jeep sulla quale stava viaggiando insieme ad altre due persone rimaste miracolosamente illese a seguito dell’incidente verificatosi sulla strada provinciale che collega Filogaso con Vazzano. Ha perso la vita in contrada Peppandrea di Vazzano un 47enne di Piscopio che si stava recando in campagna. I tre, per cause in corso di accertamento, hanno perso il controllo della Jeep che è andata a finire in una scarpata piegandosi sul lato sul quale c’era il 47enne. Sul posto sono giunti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno allertato l’elisoccorso. Ma l’intervento è stato vano perché i medici hanno solo potuto constatare il decesso,