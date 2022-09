Di Bartolo (PD) preoccupato per la chiusura della filiale BCC di Dasà

“La chiusura della filiale della BCC di Dasà preoccupa per la generale e costante riduzione dei servizi a disposizione del cittadino. Alcuni amministratori locali mi hanno informato di questa scelta aziendale che ricadrà su circa ventimila persone del comprensorio.

La provincia di Vibo Valentia non esiste se in una parte sempre più consistente del territorio vengono a mancare servizi di base. Oggi siamo ad Arena per rilanciare il nostro impegno per le aree interne e per le persone che qui vivono”. Lo dichiara il segretario PD Giovanni Di Bartolo in apertura della Festa provinciale dell’Unità tenutasi ad Arena.