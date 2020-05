Coronavirus, positiva una persona rientrata nel Vibonese

L’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” ha diramato il bollettino quotidiano relativo alla gestione dell’emergenza sanitaria dal quale emerge che è risultata positiva al Coronavirus una persona rientrata nel Vibonese. Di seguito, il report completo:

Tamponi complessivi COVID-19 sinora eseguiti n. 13529

Nuovi tamponi □

Nuovi tamponi eseguiti 410

di cui provenienti dalla provincia di Catanzaro 118

di cui provenienti dalla provincia di Crotone 26

di cui provenienti dalla provincia di Vibo Valentia 23

tamponi per i rientrati da altre zone 243

Nuovi casi positivi COVID-19 *

Nuovi casi positivi COVID-19 01

di cui appartenenti alla provincia di Catanzaro 0

di cui appartenenti alla provincia di Crotone 0

di cui appartenenti alla provincia di Vibo Valentia 0

rientrati a VV 01

Ricoveri

Ricoveri complessivi COVID-19 in Malattie infettive 13

Nuovi ricoveri COVID-19 in malattie infettive 0

Pazienti COVID-19 dimessi da malattie infettive 0

Ricoveri complessivi COVID-19 in terapia intensiva 0

Nuovi ricoveri COVID-19 terapia intensiva 0

Pazienti COVID-19 rientrati in degenza ordinaria 0

□ tamponi in corso di esecuzione ——–

negativi 405 , noti positivi, 1 CZ, 0KR, 3 VV

*da intendere nelle ultime 24 ore