Anche lupi ai margini dei centri abitati delle Serre [FOTO]

Non sono solo le volpi e le faine ad insidiare i piccoli “allevamenti” di animale da cortile nelle Serre. Sono infatti diverse le segnalazioni che indicano la crescente presenza di animali selvatici nei boschi delle zone interne del Vibonese, che scendono fino ai margini dei centri abitati. A Simbario alcune pecore sono state assalite ed uccise da uno o più lupi, mentre nella parte sud di Serra San Bruno (in direzione Mongiana) è stato trovato un lupo morto. Probabilmente è stato catturato, poi ucciso e successivamente spostato e riposto in un terreno incolto. Sono invece all’ordine del giorno gli avvistamenti di cinghiali nei pressi della Certosa. Si assiste, dunque, da un lato ad un processo per cui la natura cerca di riprendersi degli spazi e dall’altro al tentativo di agricoltori, allevatori o semplici proprietari di fondi di difendersi da sconfinamenti che provocano danni talvolta consistenti.