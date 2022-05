Le volpi fanno stragi di galline nelle Serre: chiesti provvedimenti

Allevare galline nel giardino vicino casa o presso l’orto di famiglia è una pratica abbastanza diffusa nelle Serre e che comporta il vantaggio di avere disponibili uova fresche. Un’ottima soluzione in tempi di crisi soprattutto per chi ha bambini piccoli e vuole farli crescere con prodotti genuini. Peccato che nelle ultime settimane un fattore non calcolato abbia disturbato questa abitudine: il diffondersi di volpi che ormai scorribandano anche nel centro abitato è motivo di preoccupazione perché il furbo animale sta praticamente facendo disperare gli “allevatori domestici” che al mattino trovano (quando va bene) le galline senza vita. Ciò ha spinto i proprietari dei fondi (che, lo ricordiamo, non possono procedere alla cattura) a richiedere provvedimenti agli Enti preposti per evitare che i danni possano ripetersi ancora. Dunque, oltre al proliferare di cinghiali nelle Serre c’è ora il problema degli attacchi delle volpi.