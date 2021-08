Zia e nipote morti a causa di un incendio nel Reggino

La 53enne M.C. ed il nipote 34enne C.A. hanno perso la vita in seguito ad un rogo divampato nell’uliveto di cui erano proprietari in località “Gutta” a San Lorenzo, località jonica in provincia di Reggio Calabria.

Sulla base di quanto ricostruito dagli agenti di Polizia, dai Carabinieri della Stazione di Bagaladi e dai Carabinieri Forestali del Parco d’Aspromonte giunti sul luogo, le due vittime sarebbero state circondate dal fuoco nel tentativo disperato di impedire che le fiamme arrivassero fino all’uliveto. I cadaveri giacevano nei pressi di una macchina agricola.