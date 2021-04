Wanda Ferro (FdI) sostiene proposta di istituire Commissariato Distaccato di Polizia a Tropea

“Nel nuovo assetto periferico dei presidi di Pubblica Sicurezza, il Governo contempli l’istituzione di un Commissariato distaccato a Tropea, quale necessaria evoluzione dell’ormai inadeguato presidio costituito dal Posto Fisso di Polizia”. E’ quanto chiede il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro in una interrogazione al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, richiamando la proposta avanzata già da sei anni dal sindacato di Polizia Siulp di Vibo Valentia, e rinnovata in occasione dell’emanazione della direttiva di Riorganizzazione degli Uffici Periferici dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Secondo il sindacato, il Piano programmatico pluriennale “consentirebbe l’elevazione del Posto Fisso di Polizia a Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza, garantendo, nel contempo ed in modo consequenziale, l’incremento di organico resosi ormai indifferibile alla luce degli ultimi fatti di cronaca. È proprio in tale contesto che appare improrogabile il rafforzamento del presidio di legalità rappresentato da un Commissariato di Polizia dotato di mezzi e personale adeguati alle contingenti circostanze di un territorio che muove buona parte dell’economia della provincia rappresentandone, nel contempo, una delle migliori vetrine nazionali”. Il sindacato ha inoltre evidenziato come non sussistano problematiche di natura logistica, poiché “l’immobile dove è attualmente allocato il Posto Fisso di Polizia è da ritenersi ampiamente adeguato, sotto ogni profilo, a sostenere l’auspicato ampliamento a Commissariato distaccato”. “Non può che condividersi l’esigenza di rafforzare quello che rappresenta a tutti gli effetti un avamposto di legalità, di controllo del territorio e di pubblica sicurezza nella zona di Tropea”, commenta Wanda Ferro, che evidenzia come “il controllo del territorio e la prevenzione delle attività illecite sono fondamentali per assicurare il progresso economico e sociale della comunità”.