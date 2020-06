Wanda Ferro a “On te news” parla della scelta del candidato a sindaco di Reggio: “Decisivo sarà il tavolo nazionale di centrodestra”

Ospite della trasmissione “On the news” condotta da Antonio Zaffino e Biagio La Rizza, Wanda Ferro, deputato e Commissaria regionale di Fratelli d’Italia, ha affrontato in un passaggio il tema delle vicine elezioni amministrative.

In particolare, rispondendo ad una domanda posta dal direttore de “ilmeridio.it”, la parlamentare ha chiarito la posizione del proprio partito in merito alla competizione per il rinnovo del Consiglio comunale di Reggio Calabria, anche alla luce della preponderante occupazione degli spazi da parte di Jole Santelli e di Forza Italia alla Regione. Nel contesto di un patto di lealtà con i contraenti della compagine di centrodestra, Ferro ha evidenziato che decisivo, per l’assegnazione delle candidature a sindaco, si rivelerà il tavolo nazionale allestito come sempre per i capoluoghi di provincia ed attorno al quale si siederanno Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. “FdI metterà in campo i nomi migliori e qualche pretesa certamente ce l’ha. Conosco Massimo Ripepi in quanto Commissario Metropolitano, ma bisognerà comprendere se Reggio Calabria, nella ripartizione tra gli alleati andrà a Fratelli d’Italia. Una città che non si trova in una situazione semplice, in una situazione facile, che esce da un’amministrazione di centrosinistra con un’incapacità di governo straordinaria. Reggio andrebbe sostenuta e ripresa sotto molti profili”.