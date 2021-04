Voto per le provinciali, Martino si sfoga: “C’è chi cerca di infangare, porterò avanti valori sani”

L’inserimento di “una conversazione intercettata tra un certo tizio, amico mai conosciuto dal sottoscritto, ed il presidente della Provincia Salvatore Solano” all’interno di un articolo di una testata giornalistica (non la nostra) viene contestata dal sindaco di Capistrano Marco Martino che precisa che “la mia figura non viene accostata ad alcun gesto o ruolo criminoso o ‘ndranghetista” e di “non essere mai comparso e mai indagato in alcuna inchiesta giudiziaria”.



“Questa mattina – sostiene – diverse testate hanno riportato all’interno di un comunicato una conversazione tra terzi riportante una dichiarazione, secondo la quale io avrei votato e fotografato l’attuale presidente della provincia Salvatore Solano”. Dopo aver premesso di “non aver mai inviato o fatto fotografie per nessuno dei candidati”, Martino afferma che “la scelta nei confronti di Salvatore Solano, attuale presidente della Provincia, nonostante le diverse diatribe nelle successive fasi dell’interpartitica, mi ha visto partecipe in qualità di segretario provinciale dell’Udc” e che “la scelta, da parte di tutto il centrodestra, dopo numerosi incontri abbastanza accesi e democratici, è caduta sul candidato della coalizione Salvatore Solano”. “Non vedo e non capisco – aggiunge – a cosa si volesse alludere nell’avere concesso il mio voto a quest’ultimo essendo stato un voto libero e di accordo tra partiti. Non vedo per quale ragioni, chi scrive, debba cercare di gettare ombre sulla mia figura trattandosi di un semplice voto espresso per l’elezione del presidente della Provincia di Vibo Valentia. Soprattutto vorrei capire il perché un sindaco non dovrebbe avere contatti e legami politici con il presidente della Provincia viste le gravi condizioni in cui versano territori”.

Martino sottolinea di essere “una persona lontana da ogni oscura realtà, fatta di sani valori e principi e mi guardo bene di restare distante anni luce da ambienti che non mi appartengono e non mi sono mai appartenuti. Nel mio poco tempo libero, come i miei cittadini possono attestare, mi dedico alla campagna, ai miei animaletti da cortile. Non ho altre ambizioni se non quelle di diffondere con orgoglio i veri valori di vita. Continuerò a fare la mia battaglia difendendo queste legittime aspirazioni a contrasto di fanatici che il giorno cercano di indurre la popolazione a pensare che tutti siamo dei mafiosi, ma non ci riusciranno perché la corazza di sopportazione è d’acciaio”.