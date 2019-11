Vortice ciclonico, scuole chiuse anche a Capistrano

Il sindaco di Capistrano Marco Martino comunica che è stato diramato dall’Arpacal un messaggio di allertamento unificato (possibili precipitazioni intense) per il territorio del Comune di Capistrano dalle ore 12 di oggi sino alle ore 24 di domani (allerta arancione).

Specifiche raccomandazioni vengono rivolte in riferimento ai locali ed ai terreni posti sotto il livello stradale, al piano terreno ed interrato delle zone interessate, nelle zone extraurbane e montane e nelle vicinanze delle aste fluviali ricadenti nel territorio serrese. Si consiglia di “non mettersi in viaggio se non strettamente necessario” e di “non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di massi”.

Il sindaco Martino ha infine comunicato per la giornata di domani la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado.