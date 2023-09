Voragine inghiotte l’asfalto in Via Cappuccinelli, l’indignazione di Reggio Sette Punto Zero per “una condizione di vita pietosa”

“Fuori da ogni logica, ma a Reggio – è il dato di fatto sottolineato dai rappresentanti del Circolo Reggio Sette Punto Zero – non fa più nemmeno notizia.



Una vera e propria voragine inghiotte l’asfalto in via Cappuccinelli e vi è un unico e striminzito foglietto di carta attaccato in prossimità della buca. Non un cartello, non un divieto, nessuna comunicazione. Come si fa nel 2023 in una via centrale della città, nel popoloso quartiere collinare di Reggio a chiudere una strada per riparare una buca e non preavvisare con un cartello lungo le strade che confluiscono verso l’interruzione: in via Villini Svizzeri e in diramazione Zagarella della stessa via Cappuccinelli? Solo a Reggio e solo questa indecifrabile Amministrazione può essere capace di tanto. Mezzi di ogni tipo arrivano e si trovano la solita rete arancione a bloccare la strada e i conducenti malcapitati sono costretti a manovre assurde e pericolose, increduli e arrabbiati sono obbligati a tornare indietro, a percorrere le stesse vie con la retromarcia, controsenso, senza che vi sia la minima vigilanza, il nulla più assoluto”.

In questi giorni Reggio Sette Punto Zero sta martellando con una apposita campagna di sensibilizzazione, al fine di svegliare la città dal torpore, dalla assuefazione: “I reggini non si indignano più, non si ribellano ad una condizione di vita pietosa, non protestano più nemmeno per rivendicare i diritti elementari.

Questo Movimento invece non ci sta e lo grida a gran voce: Noi ci indigniamo ancora! E tu?