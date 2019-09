Vono nei guai dopo essere passata con Renzi: i 5Stelle avviano una procedura di risarcimento da 100mila euro

Sarà avviata “la procedura di risarcimento di 100mila euro come è stato fatto per altri casi”: è questo l’epilogo, imbarazzante per la senatrice Silvia Vono che, eletta con i voti del Movimento 5 Stelle, ha trovato rifugio al calduccio del nuovo partito di Matteo Renzi, “Italia Viva”.

Il provvedimento è stato annunciato dal capo politico M5S Luigi Di Maio che, nel renderlo noto, non ha nemmeno pronunciato le generalità della rappresentante di Palazzo Madama. Il ministro degli Esteri ha comunicato tale decisione direttamente da New York dove si trova per partecipare all’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Sulla scorta di quanto riferito dalla stessa Vono, Di Maio le avrebbe inviato un messaggio allo scopo di indurla a pensarci bene prima di transitare armi e bagagli nel contenitore renziano. Un tentativo inutile visto che: “La mia decisione era già presa e non potevo più aspettare”, è stata a spiegazione dell’interessata.