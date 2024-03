Volley Reghion, weekend a Caltanissetta per sostenere l’esame Traina

Altro esame per la Volley Reghion che, dopo essere uscita a testa alta dal match perso contro la capolista Modica, affronta la vicecapolista Traina.

In quel di Caltanissetta, le padrone di casa partono col ruolo di favorite, ma le reggine viste lo scorso weekend hanno giocato una delle partite più belle della stagione sfidando a viso aperto e mettendo in difficoltà la prima della classe. In tanti ricordano ancora l’incontro d’andata, che ha lasciato l’amaro in bocca nell’ambiente biancoblu. De Franco e compagne partiranno con la smania di rifarsi, vogliose di fare il classico scherzetto all’avversaria di giornata, quel Traina che lo scorso weekend ha faticato più del dovuto per espugnare San Lucido (1-3), ma unica squadra ad aver battuto il Modica. Sabato 2 marzo al PalaCannizzaro si giocherà a partire dalle 18.00. La coppia arbitrale designata per dirigere l’incontro è composta da Erika Burrascano e Martina Rossino.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.