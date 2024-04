Volley Reghion, sabato trasferta a Paola per l’ultimo derby della stagione

Si giocherà a Paola l’ultimo derby calabrese stagionale della Volley Reghion.

Contro la formazione dell’ex Andrea Neri, le amaranto proveranno ad ottenere l’ennesima soddisfazione di un campionato che ha visto le Speranza e compagne conquistare con merito il titolo di mina vagante del torneo. Un sestetto che doveva salvarsi e che invece si ritrova a ridosso delle più forti del campionato, a soli due punti dalla quarta. Una posizione che non è mai stata l’obiettivo stagionale, ma che dimostra come il lavoro svolto da Cesare Pellegrino col suo sestetto è andato ben oltre le aspettative, e questo lo sanno anche le prime della classe, costrette a sudare le famigerate sette camicie per vincere la forza della Reghion. Al “Maiorano” le reggine incontreranno ancora una volta una squadra coinvolta in piena lotta per non retrocedere: sarà una sfida tra la voglia di conquistare punti preziosi delle paolane contro le difficoltà numeriche e fisiche delle reggine. Il match contro la New Hospital, in programma sabato alle ore 18.30, sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Domenico Cantore e Giuseppe Dimartino.

