Volley Reghion, sabato con il CUS Catania si chiude il girone d’andata

Dopo la bella vittoria ottenuta lo scorso sabato in casa della Volley Valley FuniviaEtna, la Reghion torna in campo per un altro match tutto da seguire. Al PalaColor arriva il CUS Catania, terzo in classifica e distante sole tre lunghezze: sarà l’ultima partita del girone d’andata, un girone giocato ad alti livelli dalla formazione guidata da Cesare Pellegrino, che ha perso solo due partite contro le prime due della classe.

Alla sfida di sabato le formazioni si presentano con un ruolino di marcia di tutto rispetto: la Reghion viene dalla striscia positiva di otto successi consecutivi, mentre il CUS vanta solo sette set persi in tutto il campionato. Coach Pellegrino avrà dalla sua il sestetto base, ma sarà determinante anche il supporto del pubblico. Servirà vincere a tutti i costi per difendere la quarta posizione fin qui conquistata, mentre l’intera posta in palio significherebbe addirittura agganciare proprio il CUS in terza piazza. Alla sfida assisterà silenziosa anche la Volley Valley, quinta in classifica, pronta al sorpasso proprio in caso di sconfitta della Reghion.

L’incontro di Pellaro inizierà alle 19.00, sarà diretto dalla coppia arbitrale Aurelio Curiale e Gianpaolo Panzeca e sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook della Reghion, con telecronaca affidata ad Alessandro Marcianò.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.