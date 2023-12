Volley Reghion, sabato al PalaColor ultimo match dell’anno contro Paola

Dopo lo scherzetto imposto alla Traina lo scorso weekend, in casa Volley Reghion l’attenzione è massima in vista del match interno di sabato 16 dicembre contro la New Hospital Pallavolo Paola, formazione che occupa attualmente il decimo posto in classifica ma che è riuscita a strappare un punto alla seconda della classe. Quest’anno guardare la classifica per fare un pronostico, quindi, sembra più azzardato che mai. La Reghion, però, dopo il sesto successo consecutivo vola sulle ali dell’entusiasmo, ed il tifo del PalaColor farà di tutto per aiutare il sestetto reggino nell’impresa di centrare la settima vittoria.

Contro la formazione dell’ex Andrea Neri bisognerà giocare come sette giorni fa, quando la GBT MedTrade Palermo ha pagato a caro prezzo la forza e la determinazione delle ragazze guidate da Cesare Pellegrino.

Quasi in contemporanea alla sfida di Pellaro, si giocherà il big-match di giornata, con la Traina seconda in classifica che ospiterà la capolista Modica: il risultato interessa direttamente la Reghion, distante soli tre punti dalla formazione di Caltanissetta. Di mezzo, però, c’è il CUS Catania, che dovrà vincere il derby contro la BricoCity per sperare nel secondo posto. A Pellaro si giocherà a partire dalle ore 19.00, con la direzione di gara affidata alla coppia arbitrale composta da Laura Incognito e Gianfranco Menallo. Sarà possibile assistere alla diretta sulla pagina ufficiale facebook della Reghion, con telecronaca affidata ad Alessandro Marcianò e commento tecnico di Sergio Notaro.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.