Volley Reghion, il successo contro Paola regala un 2023 da incorniciare

Sette vittorie consecutive, ventisei punti conquistati nelle prime undici giornate, due sole sconfitte, quarto posto in classifica a quattro lunghezze dalla prima: con questi numeri, relativi ovviamente alla stagione in corso, la Volley Reghion saluta un 2023 che difficilmente poteva andare meglio. L’ultima partita dell’anno solare si chiude con un altro sigillo, con la settima sinfonia suonata da un magistrale Cesare Pellegrino nei panni di direttore d’orchestra, capace di massimizzare il potenziale di ogni suo orchestrale fino ad arrivare, a due partite dal termine del girone d’andata, a soli quattro punti dalla vetta. Se il derby contro la New Hospital Paola è stato archiviato col parziale di 3-0 (25-16, 25-22, 25-12), in quel di Caltanissetta si è registrata la prima sconfitta della capolista Modica contro una Traina che, risultati recenti alla mano, sembrava non godere di un’ottima forma. Ecco, quindi, che c’è da riscrivere la classifica o, quantomeno, aggiornare le distanze, con grande soddisfazione anche della Reghion.



Col Paola non è stato poi così tanto facile: la formazione guidata da Andrea Neri è arrivata in riva allo Stretto forte del risultato della settimana scorsa, quando ha costretto la Traina al tie-break, a dimostrare che la trasferta di Reggio non doveva essere solo da onor di firma. E così è stato perché, dopo un tranquillo 25-16 della Reghion nel gioco iniziale, nel secondo parziale la Pallavolo Paola ha preso il sopravvento portandosi pericolosamente sul 12-18. Proprio quando il set sembrava aver preso la strada verso la città di San Francesco, ecco la reazione reggina: quasi non fosse per nulla sorpresa, la Reghion ha rimesso in ordine le idee, tornando a macinare gioco, completando la rimonta sul 20-20 e superando l’avversaria fino alla vittoria del secondo parziale. Nel terzo set, capitan Fiorini e compagne si sono dimostrate più sciolte, forti del risultato a proprio favore, anche se qualche decisione arbitrale, molto probabilmente ininfluente ai fini del punteggio, avrebbe richiesto la revisione ad un ipotetico var.

In occasione dell’incontro con la New Hospital, la società del presidente Antonio Minniti ha presentato ai tifosi il calendario 2024 con gli scatti delle atlete e dello staff tecnico a cura del fotografo ufficiale Pasquale Garreffa.

Adesso la sosta natalizia va a spezzare l’ottimo stato di forma delle reggine che, alla ripresa del campionato, dovranno confrontarsi con la V.Valley FuniviaEtna nella difficile trasferta di Catania, per poi tornare al PalaColor, dove ci sarà l’altro match d’alta classifica contro il CUS Catania, terza forza del torneo.

