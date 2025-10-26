Volley, l’Amaro Dhelios Reggio Calabria cede in casa contro la concretezza della Volo Lamezia

Il bis non è riuscito. Dopo il convincente 3-0 all’esordio contro la Tonno Callipo Vibo Valentia di due settimane fa, l’Amaro Dhelios Reggio Calabria ha dovuto arrendersi alla concretezza della preparata Volo Volley Lamezia Terme, che si è portata a casa il risultato pieno davanti a un nuovo “soldout” del Palaboccioni.

Palasport pieno di tifosi ed appassionati per sostenere i colori amaranto.

I ragazzi di mister Roberto Daquino, dopo un’ottima partenza nel primo set, hanno faticato nei momenti clou, cedendo il passo alla ferrea determinazione degli ospiti. La partita è finita in tre set, con i parziali di 22-25, 23-25 e 19-25, che raccontano di una gara sempre combattuta, ma in cui i lametini sono stati più abili a chiudere le azioni decisive.

La svolta, dunque, anche psicologica, è arrivata già nel primo set: un avvio promettente degli amaranto è stato spento da una veemente reazione della Volo Volley.

Una sconfitta che, seppur amara, serve come termometro della competitività del campionato.

Mister Roberto Daquino, consapevole del lavoro da fare, non si scompone e ha già le idee chiare per la prossima sfida. Toccherà lavorare duro in vista della gara da giocarsi in casa della neopromossa Bagnara.