Volley, la Puliservice Reggio Calabria esordisce con una vittoria: Giorgia Fiorini commenta il successo

Buona la prima. La Puliservice Reggio Calabria, società del network Sportspecialist, ha esordito nel campionato femminile con una vittoria. A commentare il successo è la palleggiatrice Giorgia Fiorini, che subito dopo la gara ha tracciato un bilancio dell’esordio tra soddisfazione e voglia di migliorare.

«Una vittoria storica – esordisce Fiorini – perché è la prima partita della SportSpecialist al femminile. È meritevole che siamo partite bene con una vittoria, ma ancora dobbiamo un po’ carburare. Vedrete partite migliori di queste, sono sicura. L’importante, però, era partire bene. Siamo partite con costanza e ci dobbiamo solo conoscere».

Non è stata una partita facile, anzi, contro Filadelfia. La squadra ha mostrato carattere, soprattutto nel secondo set, quando è riuscita a recuperare uno svantaggio iniziale di 6-0. Un momento che, secondo Fiorini, ha messo in luce l’anima del gruppo.

«Secondo me è scattato lo spirito di gruppo – spiega la palleggiatrice – e si è visto anche un po’ di carattere, un po’ di esperienza. Secondo me è stata la parte migliore della partita, perché abbiamo dimostrato di essere capaci di recuperare anche in un momento buio».

A guidare la squadra c’è il mister Franco Giglietta, con cui le atlete sembrano aver già trovato un’intesa solida. «Ci troviamo bene con il Mister – conferma Fiorini – l’intesa è la medesima anche col secondo, con Luciano Azzarà».

Un esordio, dunque, che vale più di due punti in classifica: un’affermazione di identità, di spirito di squadra e di quella resilienza che in campo fa la differenza. La Puliservice Reggio Calabria ha lanciato il suo messaggio: c’è ancora margine di crescita, ma l’intesa e la determinazione non mancano.