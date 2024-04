Volley B2 femminile, vola la Reghion: in cassaforte anche il derby contro Paola

Vince ancora la Volley Reghion, che espugna il palazzetto del Paola e conquista la matematica certezza di un sorprendente quinto posto finale.

Nella città di San Francesco si è giocato sabato l’ultimo derby delle amaranto, che hanno fatto propria l’intera posta in palio grazie ad un rotondo 0-3 (21-25, 19-25, 18-25) in un incontro aperto ad ogni tipo di pronostico: la New Hospital Paola, infatti, puntava sul match interno per conquistare punti preziosi in chiave salvezza. La Reghion, da parte sua, ha fatto di tutto per onorare al meglio un campionato che le chiedeva una tranquilla permanenza, ma che è diventato una collezione di soddisfazioni. Premiati, ancora una volta, gli sforzi fatti da Cesare Pellegrino, allenatore bersagliato dalle difficoltà di formazione durante la stagione, e del suo sestetto, che mai si è riposato anche a causa delle poche opzioni a disposizione dello stesso coach.

Il prossimo sabato andrà in scena l’ultima sfida interna del campionato: al “PalaColor” arriverà la V. Valley FuniviaEtna, quarta in classifica con un solo punto di vantaggio sulle reggine.

