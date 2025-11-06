Volley Amantea, una stagione di crescita: approdo in Prima Divisione e vivaio in espansione

La stagione sportiva 2025/26 della Volley Amantea si apre con entusiasmo e importanti novità. Dopo lo straordinario percorso dello scorso anno in Seconda Divisione, conclusosi con un brillante secondo posto in campionato, la prima squadra femminile approda finalmente in Prima Divisione, un traguardo meritatissimo che premia l’impegno e la dedizione di tutto il gruppo.

La formazione, che porta con orgoglio il nome Sabatino Ortofrutta Volley Amantea grazie al prezioso supporto del main sponsor, rappresenta un perfetto connubio tra esperienza e gioventù: atlete amanteane, alcune più esperte e altre cresciute nel vivaio della società, unite dalla passione per la pallavolo e dall’orgoglio di rappresentare la propria città.

Il progetto sportivo della Volley Amantea guarda lontano. Quest’anno la società ha significativamente ampliato il numero dei campionati giovanili, rafforzando l’impegno nella formazione delle nuove generazioni.

Le squadre in campo:

Sabatino Ortofrutta Volley Amantea – Campionato femminile Under 18

Big Mat Alfano Volley Amantea – Campionati Under 16 e Under 13

Attività Under 14 femminile, Under 15 maschile e campionati S3 (primo e secondo livello)

Sono un impegno concreto che testimonia la volontà di offrire opportunità di crescita sportiva e personale a sempre più giovani del territorio.

Sotto la guida del Direttore Tecnico Terenzio Feroleto, la società si avvale di quattro tecnici federali di alto profilo, ciascuno con competenze specifiche:

Coach Rocco Pugliano, colonna portante della storia pallavolistica amanteana, guida la Prima Divisione

Coach Raffaele Di Buono, con esperienza nei campionati regionali e in Serie B, coordina il settore giovanile e allena Under 18 (insieme a coach Pugliano) e Under 13

Coach Claudia Torchia, ex atleta di Serie A e del Club Italia, è alla guida dell’Under 16

Coach Giovanni Porco, specializzato anche presso il Foro Italico di Roma, guida l’avviamento allo sport nell’S3 e il settore maschile, collaborando nei team Under 16 e Under 13

Il team tecnico è supportato dagli assistant e smart coach Francesco Ruggiero, Pasquale Marrapodi, Mario Magnone, Rosaria Delizia, Martina e Marianna Stancato, che insieme ad altri preziosi volontari completano una vera e propria comunità sportiva dedicata alla crescita dei giovani atleti di Amantea e comprensorio.

Il progetto della Volley Amantea può contare sulla rinnovata e preziosa partnership con la Tonno Callipo Volley Calabria, nell’ambito del progetto Callipo Family. Una collaborazione che offre ulteriori opportunità di crescita tecnica e agonistica.

Nonostante i successi e l’entusiasmo, la società deve confrontarsi quotidianamente con sfide importanti. Gli elevati costi necessari per sostenere l’intera stagione sportiva e, soprattutto, la mancanza di strutture ausiliarie, come le palestre, che permetterebbero un’ulteriore crescita del movimento.

La palestra comunale delle ex Scuole Medie Mameli è chiusa da quattro anni a causa di lavori di consolidamento, mentre quella provinciale del Polo Scolastico non è accessibile alle associazioni sportive per l’assenza di un ingresso esterno dedicato.

La società ha presentato numerose istanze agli Enti preposti, auspicando interventi concreti che permettano di ampliare l’offerta sportiva per i giovani del territorio.

Nonostante le difficoltà, la Volley Amantea continua il suo cammino con determinazione e passione. L’obiettivo rimane chiaro: offrire ai giovani luoghi di aggregazione sani, punti di riferimento positivi e opportunità di crescita attraverso lo sport.

La pallavolo non è solo tecnica e risultati sportivi, ma soprattutto educazione, valori e comunità. Un progetto pluriennale che si costruisce passo dopo passo, con il contributo di atleti, tecnici, famiglie e sponsor che credono nella forza dello sport come strumento di crescita personale e sociale; per dare alla città e a tutto il Basso Tirreno cosentino una realtà sana capace di incidere e dare opportunità ai giovani.