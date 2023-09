Volley, a Vibo test match della SportSpecialist Reggio Calabria con Tonno Callipo: dal campo indicazioni e certezze

Hanno cominciato a prendere confidenza poco più di una settimana addietro quando, era il pomeriggio del 14 settembre, la SportSpecialist Volley Reggio Calabria aveva accolto tra le mura amiche i ragazzi della Tonno Callipo Volley Cibo Valentia. L’occasione ideale per un allenamento congiunto utile ad avere una idea, introduttiva ma precisa, del lavoro svolto nei primi dieci giorni scarsi di preparazione per la squadra guidata dal coach amaranto Antonio Polimeni.

Venerdì è stato, invece, il club vibonese a fare da padrone di casa al PalaValentia dove i due team sono scesi in campo in un return match che li ha visti impegnati per cinque set conclusisi al tie-break vinto dal gruppo giunto dalla città dei Bronzi. I feedback provenienti dal campo si sono rivelati particolarmente preziosi per lo staff tecnico della SportSpecialist che viaggia spedita e diretta per farsi trovare con il mood, fisico, atletico, psicologico e tecnico, adeguato al livello elevato della Serie B Nazionale. Impegni simili, nella preseason sono di particolare interesse perché permettono di fare il punto sul livello di concentrazione raggiunto dopo tre settimane di lavoro intenso ed avendo all’orizzonte le battaglie sui campi difficili di un torneo assai competitivo. Quella appena conclusa, la terza settimana di allenamenti, ha previsto, in perfetta intesa con il preparatore atletico Leonardo Zema, il carico maggiore con tutte le conseguenze del caso. Ora, diminuendo progressivamente la gravosità degli sforzi sul piano atletico, il mister focalizzerà l’attenzione dei ragazzi sulla lucidità mentale e sul perfetto funzionamento degli schemi di gioco. Tutto per farsi trovare decisi e preparati sin dalla prima partita, il 7 ottobre a Bisignano. Il confronto amichevole con la Tonno Callipo Vibo Valentia, squadra che si presenta con un mix ammirevole di giovani ed atleti esperti, ha, dunque, regalato alla SportSpecialist Volley Reggio Calabria le indicazioni su quali siano le prime certezze, i dettagli da rifinire e le caratteristiche da far fruttare al meglio.