Voleva raggiungere a piedi il Santuario di Polsi, ma si perde nei boschi: recuperato in mattinata

Dalle ore 21.20 circa di ieri, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria con supporto delle unità Sapr del nucleo regionale Vvf Calabria sono state impegnate per la ricerca di un 39enne disperso tra i boschi dell’Aspromonte.

Il malcapitato, un escursionista, nella giornata di ieri si era incamminato tra i sentieri boscati con l’intento di raggiungere a piedi il Santuario di Polsi.

Le ricerche protrattesi per tutta la notte con l’ausilio anche dei droni si sono concluse questa mattina alle ore 10 circa. Il giovane individuato dal personale vigilfuoco congiuntamente al personale volontario del Soccorso Alpino è stato raggiunto. Lo stesso, provato dalla disavventura, ma in buone condizioni di salute è stato accompagnato in zona sicura dove ad attenderlo vi erano i mezzi dei Vigili del Fuoco e poi portato presso la guardia medica di Gambarie per controlli del caso. Alle ricerche hanno collaborato i carabinieri della locale stazione ed i volontari del Soccorso Alpino.