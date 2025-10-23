Voglia di riscatto immediato per l’Amaro Dhelios Reggio Calabria

Un fine settimana carico di attesa e adrenalina attende i tifosi della pallavolo reggina in amaranto. Al PalaBoccioni, infatti, si respirerà l’aria del grande riscatto per l’Amaro Dhelios Reggio Calabria, il team del network SportSpecialist, reduce da un avvio di stagione di altissimo profilo.

Si inizia sabato pomeriggio, alle ore 17, con la sfida di Serie C Maschile tra l’Amaro Dhelios e la Volo Virtus Lamezia. Una partita che, sulla carta, potrebbe sembrare favorevole ai padroni di casa, ma nasconde insidie. I lametini, dopo un anno difficile concluso all’ultimo posto, sembrano aver trovato una nuova identità. Il livello tecnico del campionato è cresciuto ovunque e la Volo Virtus non è da meno, avendo allestito una squadra dal potenziale maggiore.

Dopo una sconfitta iniziale contro la fortissima Altaflex Catanzaro, la formazione lametina ha subito corretto il tiro, reclutando un’arma in più: Vincenzo Cannatelli. Questo pallavolista, dotato di eccellenti qualità fisiche, di salto e di notevoli capacità offensive, ha fatto sentire subito il suo impatto, contribuendo a una netta vittoria per 3-0 sulla Polisportiva Montalto.

Dall’altra parte della rete, però, c’è una Dhelios determinata e già ben assestata. Guidata da Mister Roberto Daquino, la squadra vanta 4 punti in classifica frutto di un esordio stellare vinto 3-0 contro la Tonno Callipo e di un prezioso punto strappato in trasferta a Rende contro l’Innova Volley. Il messaggio è chiaro: i ragazzi di Daquino sono solidi, hanno carattere e non hanno intenzione di fermarsi.

A seguire, alle 19, il palcoscenico passerà alle ragazze del Progetto Amaranto della Puliservice, pronte a scendere in campo contro la New Teosidos Pediatrica in un derby tutto da seguire. Un altro match da non perdere per gli appassionati, che potranno così tifare per entrambe le compagini della casa. Nell’ultimo week-end analogo, con due partite amaranto una dopo l’altra, il flusso di tifosi è stato impressionante.

Il weekend di sport non finisce qui. Domenica 26 ottobre, alle 18, tutti gli occhi saranno puntati su Galatone per l’esordio in campionato della Domotek Volley. Al suo secondo anno in Serie A3, la prima squadra, allenata da Antonio Polimeni affronterà in trasferta una neopromossa descritta come preparata e con una gran voglia di vincere. Un esordio di fuoco che misurerà subito le ambizioni dei ragazzi reggini.