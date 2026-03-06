Vittoria di platino per la Redel: Marini segna il libero decisivo

Vince soffrendo la Redel Reggio Calabria, contro un Basket Corato che ha confermato anche in riva allo Stretto il suo buon periodo di forma. Vittoria di platino, per come è stata raggiunta, poteva finire in qualsiasi modo.

Quando il supplementare sembrava dietro l’angolo, Marini subisce il fallo e non sbaglia dalla lunetta, centrando il canestro decisivo e che riscatta l’opaca prova di Milazzo.

Primo periodo che sorride ai neroverdi, che con ben 6 triple a referto chiudono in vantaggio 21-27. Viola che ci prova, guidata dai “soliti” Laquintana, Fernandez e Marini, insieme ai punti dalla panchina di Clark e Laganà.

In poco più di tre minuti Laganà pareggia i conti con 6 punti consecutivi e poi sforna un assist spettacolare per il secondo canestro personale di Maranagon che vale il +4 neroarancio (33-29) al quarto minuto di gioco del secondo periodo. Difesa reggina più concreta e più “cattiva” a rimbalzo rispetto ai primi dieci minuti, con le percentuali dalla lunga di Corato che calano rispetto all’avvio di gara. A infiammare il pubblico di casa ci pensano le bombe di Zampa e Laquintana per il 41-33, massimo vantaggio Redel (un +8 che equilibra il massimo distacco ospite), ritrovato anche con il bel canestro di Agbortabi che ha catturato anche rimbalzi importanti. 45-38 all’intervallo lungo, la Redel c’è.

Dip e due triple di Corral, intramezzate da quella di Fernandez, aprono i conti per il secondo tempo e Corato si rifà minaccioso a -1. Botta e risposta ancora dalla lunga, Manisi riporta avanti gli ospiti, mentre Maresca rimette la freccia del sorpasso. Terzo periodo che si chiude sul 60-56, con i canestri di Laganà (altra grande prova la sua) che riportano i ragazzi di Cadeo ad un discreto margine di vantaggio.

Ma Corato non molla ed anzi all’alba della quarta frazione apre il turbo e si porta sul 60-64 con un parziale di 0-8 interrotto dalla realizzazione di Laquintana che poi con il suo 2/2 dalla lunetta, manda il punteggio in parità. Si continua punto a punto sul filo del rasoio: bomba dall’angolo del capitano per il nuovo pareggio a 3’15” dalla fine che non cambierà fino a 1’03” esatti. Maresca la mette e sono tre punti pesantissimi per il nuovo vantaggio reggino. Risponde Corral, 72 pari a 17” dalla sirena. Ultimo possesso per la Viola, Marini subisce fallo (in bonus) a rimbalzo e realizza a 2” il libero decisivo per il ritorno alla vittoria. Sbagliato appositamente il secondo per fare correre il tempo e per poter esultare insieme al poco, ma rumorossissimo, pubblico del PalaCalafiore.

REDEL REGGIO CALABRIA–BASKET CORATO 73-72

(21-27/45-38/60-56)

Redel Reggio Calabria: Agbortabi 2, Fiusco, Marangon 4, Laganà 17, Fernandez 13, Zampa 5, Marini 8, Maresca 6, Clark 6, Laquintana 12. All. Cadeo.

Basket Corato: Manisi 8, Cabodevilla 5, Dip 4, Rapini 6, Braga, Basile 15, Corral 16, De Rossi, Mulevicius 5, Diaz, Paoletti 13. All. Verile.

Arbitri: Barbagallo di Acireale (CT) e Catalano di Pedara (CT)